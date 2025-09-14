I carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza della Procura della Repubblica di Palermo, Salvatore Lazzara, 37 anni, residente a Fontanelle. Deve scontare sei anni di reclusione per reati commessi nel 2017 a Camporeale nel Palermitano. L’uomo era stato già arrestato, assieme ad altri sei indagati, all’inizio di giugno 2018, per le accuse di associazione a delinquere finalizzata a compiere furti, intimidazioni ed estorsioni. Adesso per lui è arrivata la condanna. I militari della Stazione di Agrigento, lo hanno arrestato e, dopo le formalità di rito, portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

