Furti e truffe dello specchietto, viola provvedimento: denunciato giovane

Nonostante avesse un foglio di via obbligatorio firmato dal Questore fino al prossimo anno, è stato “pizzicato” ad Agrigento. Un ventiquattrenne di Canicattì, autore di autore di furti e di truffe dello specchietto, è stato fermato dai poliziotti della sezione Volanti. Gli agenti hanno accertato che il giovane in città non avrebbe potuto, né dovuto, rimetterci piede. A suo carico è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di inosservanza del foglio di via obbligatorio.