Furti di gommoni: uno utilizzato dai disabili

Due gommoni sono stati rubati nel giro di pochi giorni a Lampedusa. La notte scorsa al porto vecchio è stato portato via un gommone, equipaggiato con due motori, utilizzati dai turisti. Appena due settimane fa, era sparito un gommone dell’Area marina protetta “Isole Pelagie”, anche questo ormeggiato al porto vecchio. Il natante di sei metri e mezzo veniva utilizzato non solo per le attività di monitoraggio, ma anche per accompagnare persone con disabilità alla spiaggia dell’isola dei Conigli. I furti sono stati denunciati alle Forze dell’Ordine.