Ancora distributori automatici di bevande, caffè e snack nel mirino dei ladri. Due i furti messi a segno nella notte fra notte fra martedì e mercoledì. Forse ad agire la stessa “mano”. Presi di mira i distributori – non è la prima volta – della sede di via Acrone del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Danneggiati anche alcuni armadi e cassetti degli uffici, da dove i malviventi hanno arraffato circa cento euro lasciati in un portafoglio.

Delle indagini, dopo il sopralluogo, si stanno occupando i poliziotti della sezione Volanti. E sempre la polizia si è recata nella sede distaccata di via Platone, del liceo Scientifico Leonardo, per la constatazione del furto di soldi dalla cassettiera di un distributore automatico collocato all’interno dell’istituto scolastico.

