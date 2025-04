“Mani leste” in azione a San Leone dove, qualche giorno fa nella stessa notte, sono state rubate due autovetture modello Fiat Panda. Il primo furto è stato consumato nei pressi di viale dei Giardini, l’altro in una traversa di viale delle Dune. E c’è la conferma che le macchine “preferite” dai ladri restano le utilitarie Fiat. Quasi sicuramente ad entrare in azione è stata la stessa “mano” criminale.

Quando i malviventi si sono impossessate delle utilitarie si sono dileguati, facendo perdere le tracce. L’amara scoperta da parte dei proprietari al momento di recuperare le vetture. Subito si sono accorti dei mezzi spariti nel nulla. Entrambi hanno formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, a carabinieri e polizia. E le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per provare a dare un volto e un nome ai delinquenti.

