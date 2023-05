Furgone prende fuoco sulla statale 115: salvo il conducente

Attimi di paura per un uomo alla guida di un furgone, che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna l’autista è riuscito a fermarsi in tempo, per mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse completamente il veicolo. Tutto quanto è accaduto, lungo la strada statale 115, in territorio di Sciacca.

L’uomo a quanto pare stava facendo un giro di prova con il furgone, Peugeot Boxer, che avrebbe voluto acquistare. All’improvviso si è sviluppata una grande fiammata, proprio in corrispondenza della parte del vano motore. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Il mezzo è andato completamente distrutto.