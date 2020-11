Furgone piomba contro Volante impegnata in controlli Covid, feriti due poliziotti

Un furgone ha speronato una Volante della polizia di Stato, lungo la Ss 189, nei pressi del bivio per Fontanelle e San Giusippuzzu. Ancora poco chiara la ricostruzione. I poliziotti, insieme agli agenti della polizia Locale, e al personale della polizia Provinciale, erano impegnati in un maxi posto di blocco, proprio all’ingresso della città di Agrigento.

Gli agenti fermavano tutti i veicoli in transito, acquisendo le autocertificazioni sul Covid. All’improvviso nella zona è giunto un furgone, che ha superato i veicoli in fila, finendo contro la vettura di Stato. Due poliziotti sono rimasti feriti, e in ambulanza trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Hanno riportato traumi non gravi.