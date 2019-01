Fuochi d’artificio adiacenti la curva sud, daspo per un tifoso

Ha fatto esplodere, all’esterno dell’impianto sportivo, in adiacenza della curva Sud, una batteria di fuochi pirotecnici da 100 colpi, vietata dalla legge». E’ per questo motivo che a carico di un ventisettenne agrigentino, tifoso dell’Olimpica Akragas, il questore di Agrigento Maurizio Auriemma ha firmato la misura di prevenzione atipica del “Daspo”. Per i prossimi due anni, al ventisettenne sarà vietato accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. “Il provvedimento è stato emanato – hanno reso noto, ieri, dalla Questura di Agrigento – per i fatti accaduti durante il primo tempo dell’incontro sportivo di calcio tra le squadre Asd Olimpica Akragas e Asd Casteltermini, valevole per il campionato di Promozione, disputatosi domenica scorsa, allo stadio comunale ‘Esseneto’”. (Fonte GDS)