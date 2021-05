Fugge dopo aver investito donna al volante, denunciato pirata della strada

Si è schiantato contro un’altra autovettura, e invece di fermarsi e prestare soccorso, si è dato alla fuga. La donna che si trovava a bordo della vettura investita è finita in ospedale, il pirata della strada dopo alcune indagini dei poliziotti del Commissariato di Licata, è stato identificato e rintracciato. Si tratta di un ventiduenne di Licata, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per i reati di fuga e omissione di soccorso. L’incidente stradale si è verificato nei pressi di via Palma, all’altezza del via Dora.

Il giovane alla guida di una Smart ha perso il controllo del mezzo, ed ha centrato in pieno una Fiat 600, con alla guida una donna rimasta ferita. Il conducente che ha causato il tamponamento, subito dopo l’urto, anziché fermarsi e prestare soccorso, è fuggito a tutto gas. La donna è stata trasportata con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, e sottoposta alle cure del caso.

Immediatamente sono state attivate le ricerche del veicolo, utilizzando la visione degli impianti di video sorveglianza presenti nelle immediate vicinanze del luogo, e grazie alle testimonianza acquisite come la targa parziale del mezzo fuggito, i colori e dettagli dello stesso, e alcune indagini, gli agenti sono riusciti all’identificazione del responsabile del sinistro.