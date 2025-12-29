In giro per le strade licatesi, alla guida di un ciclomotore in evidente stato di alterazione psico-fisica. E all’Alt dei carabinieri s’è dato alla fuga, a velocità sostenuta, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti. Ne è nato un inseguimento che si è concluso poco dopo, quando i carabinieri della locale Compagnia sono riusciti a bloccarlo.

Teatro del fatto avvenuto, l’altra sera, il Rettifilo Garibaldi, mentre i militari dell’Arma della locale Compagnia erano impegnati in un posto di controllo. Una volta fermato, il giovane prima si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico e antidroga, poi si è scagliato contro gli uomini in divisa.

A finire nei guai un ventitreenne disoccupato del luogo. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp