Fugge all’alt della polizia: preso dopo inseguimento

Per ben due volte non si è fermato all’Alt imposto dalla polizia, e per sfuggire al controllo, ha anche tentato di investire un agente della sezione Volanti, della Questura di Agrigento. E’ accaduto, ieri pomeriggio, tra San Leone e il quartiere di Villaggio Peruzzo. Il protagonista è un giovane di Grotte che, si trovava a bordo di uno scooter.

Il centauro, nonostante gli inviti a fermarsi, si è allontanato rischiando di causare un incidente stradale. I poliziotti avrebbero esploso anche un colpo di pistola in aria, nel tentativo di arrestare la sua corsa. Dopo un breve inseguimento, comunque, sono riusciti a fermarlo. Grazie all’opera, e alla professionalità, delle Volanti non si sono registrati feriti.