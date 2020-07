Fuga di Migranti dalla tensostruttura, Firetto: Stato non ha controllo – VIDEO

“Stiamo assistendo in questi giorni a uno spettacolo indecoroso che dimostra un’assoluta incapacita’ dello Stato di garantire il controllo. Un Paese come l’Italia, per quanto abbia una lunga tradizione di cooperazione e di accoglienza, non puo’ accettare che si entri nel proprio territorio in dispregio di qualunque regola. Lo Stato sta dimostrando una totale inconsistenza sul piano della garanzia dell’ordine e della sicurezza e sotto il profilo del controllo sanitario, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui la pandemia e’ tutt’altro che archiviata”. Lo ha detto il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, in merito ai continui sbarchi su Lampedusa e sulla fuga di un centinaio di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile. “Se lo Stato non e’ nelle condizioni di garantire un adeguato pattugliamento del canale di Sicilia con le proprie forze, la difesa del confine d’Europa deve essere realizzata con un coinvolgimento delle forze degli altri paesi Europei – ha incalzato Firetto – . Non possiamo essere soltanto cittadini di un’Europa dei vincoli, delle banche e della finanza, ma deve essre l’Europa dei popoli e della condivisione”. (ANSA).