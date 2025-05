Momenti di paura, verso le 13 e 30, in via Pirandello, dalle parti di largo Taglialavoro, nel “cuore” del centro di Agrigento, per una fuga di gas. Una pala meccanica, per errore, ha tranciato un tubo causando la perdita del gas. Il mezzo appartiene alla ditta incaricata di eseguire i lavori di riparazione della tubatura idrica che nei giorni scorsi nella zona aveva causato copiose fuoriuscite d’acqua. Sul posto, scattato l’allarme, sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i poliziotti della sezione Volanti, i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i tecnici del gas. Le forze dell’ordine, per precauzione, hanno allontanato curiosi e fatto abbassare le saracinesche a tutte le attività commerciali della zona.

