Vagavano da soli, esposti ai pericoli del traffico, lungo le strade extraurbane che collegano la città dei Templi. Tre ragazzini italiani, tutti minorenni, sono stati rintracciati e messi in salvo dagli agenti della sezione Volanti durante un servizio di controllo del territorio ad Agrigento. I poliziotti, insospettiti dalla presenza dei tre giovanissimi sul ciglio della carreggiata senza alcun adulto ad accompagnarli, li hanno immediatamente fermati per accertarsi delle loro condizioni di salute.

Alla richiesta di fornire i propri nomi e la provenienza, gli agenti si sono attivati per rintracciare i familiari, facendo scattare le procedure previste per la tutela dei minori non accompagnati. Gli accertamenti e le verifiche d’identità condotti in Questura hanno permesso di ricostruire rapidamente la loro storia: i tre ragazzini erano in realtà ospiti di una comunità alloggio situata fuori provincia, dalla quale si erano allontanati arbitrariamente facendo perdere le proprie tracce.

Dopo aver verificato che stessero bene, gli agenti hanno contattato la struttura d’accoglienza e hanno riaffidato i minori al responsabile della comunità, giunto sul posto per prenderli in consegna.

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