Fucile, munizioni e droga in casa: arrestato 24enne

Controlli serrati, su tutta la provincia, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, nell’ambito delle attività di contrasto agli stupefacenti.

Ieri è finito in manette un giovane ventiquattrenne di Sciacca. Una delle pattuglie dei Carabinieri, impegnate in servizi di prevenzione, ha sorpreso, nelle vie del centro, un giovane che, alla vista della gazzella, ha manifestato nervosismo iniziando ad allontanarsi, come per volersi sottrarre da un eventuale controllo. I Carabinieri, insospettiti da tale comportamento, hanno seguito il giovane e, nonostante i suoi tentativi di fuga, sono riusciti a bloccarlo.

Pochi istanti per capire che il problema del ragazzo era rappresentato dallo stupefacente che portava con sé e che i militari hanno rinvenuto, nelle sue tasche, a seguito di una perquisizione personale. Trovate alcune stecche di hashish, confezionate e pronte per essere vendute tra i locali della movida saccense. La perquisizione è stata poi estesa anche alla casa del giovane, dove è stato trovato altro stupefacente, sempre dello stesso tipo, un bilancino di precisione, denaro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.