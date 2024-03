Un imputato ha scelto il rito abbreviato, mentre le posizioni degli altri tre, compresa quella del sindaco di Canicattì, dovranno essere ulteriormente valutate nel corso di un’udienza interlocutoria. Lo ha stabilito il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo. L’accusa è quella di avere praticato una tariffa della fornitura idrica al Comune di Palma di Montechiaro maggiore rispetto a quella effettiva. Gli imputati sono l’attuale sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ma nella vicenda giudiziaria in questione nella veste di presidente del Consorzio acquedottistico “Tre sorgenti” e tre tecnici con cui si è alternato alla guida dell’ente.

Il procuratore aggiunto Salvatore Vella ha chiesto il rinvio a giudizio del primo cittadino e di Carmelo Vaccaro, 59 anni, di Realmonte, di Jessica Vanessa Lo Giudice, 32 anni, di Palma di Montechiaro e di Mauro Porcelli Licata, 64 anni, di Licata. I quattro sono accusati di frode in pubbliche forniture. Il solo Porcelli Licata ha chiesto di essere giudicato col rito abbreviato. Il processo nei suoi confronti riprenderà il 6 giugno per la discussione. Per gli altri tre imputati, invece, sarà necessaria un’udienza interlocutoria alla luce dell’eccezione sollevata dall’avvocato Silvio Miceli nell’interesse di Carmelo Vaccaro.

Il legale, in particolare, ha evidenziato l’assenza di una formale contestazione nei confronti del suo assistito. Per questo motivo il giudice, anche per consentire al pubblico ministero di perfezionare il capo di imputazione, ha rinviato l’udienza al 16 aprile. La Procura della Repubblica di Agrigento ipotizza che i quattro amministratori avrebbero ceduto, per tre anni a partire dal 2018, una fornitura idrica a una tariffa maggiore rispetto a quella dovuta al Comune della città del Gattopardo.