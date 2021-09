“Friends Padel League Cup Stars”: grande evento ad Agrigento

C’è fame di padel e puntare sui grandi eventi è una delle chiavi per la crescita del territorio. E sarà proprio un grande evento quello in programma i prossimi 25 e 26 settembre al Tennis Club “Città dei Templi” organizzato dall’ASD Friends Padel League. Si sfideranno otto coppie provenienti dai migliori circoli siciliani, sei le nazioni rappresentate e, in esclusiva, direttamente dal World Padel Tour arrivano le stars: la coppia n. 12 e n. 15 della classifica mondiale: Adrian Alemandi, Coki Nieto , Lucas Campagnolo, Lucas Bergamini. Non solo padel, sarà allestita un’ampia area “Food & Beverage” organizzata dall’ Associazione Culturale ‘’teste fuse’’ in collaborazione con lo Chef Giuseppe Patania e la cantina Fazio che sarà sempre operativa. Spazio alla solidarietà con diverse associazioni del territorio coinvolte: Avis, Unicef, Fontanelle Insieme. E poi lo spettacolo gratuito con Tom Sinatra Live. Si inizierà sabato 25 settembre: dalle ore 10:00 alle 18:30 in programma le partire di qualificazione Master, ore 15:00 Torneo Padel con i giovani under 16. Alle 19:00 esibizione live dell’artista Tom Sinatra (100 posti a sedere gratuiti). Alle 21:30 le semifinali con le Stars del World Padel Tour. Domenica 26 , alle 10:00 in programma l’evento “Padel Solidarietà” con i ragazzi diversamente abili che incontreranno i grandi del Padel. Alle 12:00 la finale. La manifestazione è sponsorizzata da HDI Assicurazioni e gode del patrocinio del comune di Agrigento, Assessorato allo Sport e Assessorato alle politiche sociali. Eventi di questa caratura fanno un gran bene agli appassionati di padel avendo la possibilità di confrontarsi con i “migliori”, e anche al territorio perchè aiutano a diffondere l’immagine nel mondo e dare un nuovo impulso al turismo. Ingresso sarà regolato dalla legge Green Pass.