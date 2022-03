Frequentato da pregiudicati: bar chiuso per 5 giorni

Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci ha adottato un provvedimento di sospensione dell’attività relativa ad un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento riguarda la sospensione per cinque giorni dell’attività relativa ad un esercizio pubblico, in territorio di Licata, ed è stato adottato in quanto, a seguito di controlli amministrativi effettuati dai poliziotti del Commissariato cittadino, diretti dal vice questore Cesare Castelli, è stata accertata la ripetuta presenza nell’attività lavorativa di persone con precedenti penali, e pregiudizi di polizia.