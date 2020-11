Free VPN online: la migliore VPN per Windows e Mac

Negli ultimi tempi, è diventata quasi una moda la scelta di usufruire di una VPN in prova gratuita. Questo accade perché sempre più persone si stanno accorgendo di questa particolare tecnologia, la quale permette di proteggere la propria privacy durante la navigazione online.

Pertanto, in molti sono alla ricerca delle migliori soluzioni per conoscere appieno i vantaggi che accompagnano questo funzionale strumento. Conoscerli richiedendo una VPN in prova gratuita è certamente un’ottima idea.

Purtroppo, la privacy sta venendo a mancare sempre più spesso durante l’uso degli odierni dispositivi elettronici. Lo stesso vale per la sicurezza informatica in generale, sia delle aziende e dei professionisti che dei privati.

Fare qualcosa, per ripristinare almeno una parte dei nostri diritti in questo senso, è sicuramente la scelta giusta per tutti noi. Grazie ai numerosi provider reperibili sul web, possiamo farlo proprio richiedendo una VPN free trial.

VPN è l’acronimo di Virtual Private Network, un termine che significa “rete virtuale privata”. Quest’ultima si basa sull’uso di un apposito software e viene proposta come un valido servizio per tutti gli internauti.

Può essere gratis o a pagamento. In quest’ultimo caso, sarà possibile usare la VPN anche in prova gratuita, scoprire le caratteristiche e le funzionalità della rete, per poi scegliere se fruire del servizio premium oppure no.

A cosa serve e come funziona una Virtual Private Network?

Come anticipato, si tratta di una rete privata che permette di navigare proteggendo la propria privacy e assicurandosi una notevole cyber security. Questo avviene anche durante la fruizione di una VPN free trial.

Avvalendosi di un servizio per Windows e Mac, sarà possibile contare su una VPN efficiente, che cripterà tutti i dati sensibili dell’utente. In altre parole, renderà le informazioni dell’internauta inaccessibili agli altri, nonché agli eventuali malintenzionati.

Anche utilizzando una VPN in prova gratuita si può notare come questa tecnologia consenta di nascondere l’indirizzo IP dell’utente e di eludere i vari geoblocchi attivati su alcuni siti. Perciò, la rete in oggetto non mostrerà la posizione di chi naviga. Conseguentemente, permetterà all’utente persino di navigare su tutti quei portali ai quali prima non poteva accedere in quanto sottoposti a restrizioni geografiche.

Tutto questo, chiaramente, continuerà ad avvenire garantendo una notevole protezione della privacy e una maggiore sicurezza informatica. Ogni utente può fruire di tutti questi vantaggi anche durante l’uso di una VPN free trial.

Al giorno d’oggi, i provider che offrono la possibilità di utilizzare una VPN in prova gratuita sono reperibili direttamente sul web, tramite una ricerca specifica. Pertanto, non sarà difficile trovare il servizio più adatto per le aziende o i professionisti, e per tutti coloro che amano navigare in sicurezza e senza preoccupazioni.

Qual è la migliore VPN gratuita?

Sono molti i provider online che consentono di usare una VPN in prova gratuita al fine di trovare il servizio più adatto alle proprie esigenze.

Uno tra i migliori servizi di VPN per Windows e Mac è sicuramente quello offerto da aziende come Surfshark. Quest’ultimo offre un servizio premium davvero economico, che garantisce una navigazione veloce, di qualità e sicura per entrambi i sistemi operativi.

La maggior parte di essi funziona perfettamente sia con iOS che Windows e propone funzionalità aggiuntive da non sottovalutare. Già durante la VPN free trial si potranno scoprire tutte le caratteristiche della rete in oggetto, per poi cominciare a navigare in sicurezza, proteggendo costantemente la propria privacy.