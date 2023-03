Freddo e vento per poche ore: in arrivo schiarite che precedono la primavera

Dopo un ingannevole assaggio di primavera ecco un deciso calo delle temperature. E’ arrivato dal nord il maestrale che ha fatto crollare in Sicilia le temperature di almeno 6-7 gradi. Mercoledì 15 marzo, dicono gli esperti del meteo, previste precipitazioni sparse e vento. Il passaggio di questa perturbazione sarà veloce. La buona notizia è che il maltempo dura solo un giorno, poi rimonterà l’alta pressione subtropicale. Già a partire dalla giornata di giovedì 16 marzo, infatti, pur permanendo le temperature in media con il periodo, quindi più basse dei giorni scorsi, ci saranno ampie schiarite che precederanno l’arrivo della primavera. Già a partire da fine settimana, le temperature torneranno a salire, con picchi sopra la media stagionale. Dal sole alla pioggia, nel mese di marzo il tempo è una vera sorpresa. Il proverbio “Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello” è un grande classico popolare: la sua spiegazione più semplice è relativa alla variabilità del meteo in primavera, così come agli sbalzi di temperatura.