Freaks, il private club di Eleonora e Vittoria Faro (le light house sister) che sorge nel cuore della via Atenea, celebra il mandorlo in Fiore, regalando ai visitatori, suggestivi spazi che si ispirano alla “festa” più amata dai siciliani.

Rami che escono dalle pareti, fiori che pendono dal soffitto, manichini con temi floreali e l’uso sapiente delle luci diventano metafora dell’atteso evento. Recarsi al Freaks è anche il pretesto per trascorrere un momento di puro relax nel club in stile speakeasy, dove il gusto e la magia si incontrano. Dalla serenità di una tazza di tè, alla magia di un cocktail ben shakerato, ogni tazza racconta una storia, ogni aroma avvolge in un viaggio sensoriale che riesce a far dimenticare il mondo fuori. Tè pregiati, cioccolate avvolgenti, dolci fatti in casa, drink sofisticati e un’atmosfera intima e raffinata, perché “ogni momento merita di essere speciale”.

Il Freaks è un labirinto di stanze studiate secondo la logica del sogno, dell’illusione e degli specchi perché “ciascuno possa perdersi per poi ritrovarsi”, afferma Vittoria.

Un Teatro d’Arte e una caffetteria dove attori, artisti, letterari e filosofi possono riunirsi per leggere un libro, giocare a carte o a scacchi, ascoltare buona musica, assistere ad una rappresentazione o ad una mostra.

Negli spazi del Freaks la fotografa Eleonora Faro, diplomata alla John Kaverdash di Milano, ha sviluppato il suo nuovo progetto fotografico, andando alla ricerca dei volti più interessanti e particolari dell’agrigentino.

Il Freaks è aperto dal mercoledì alla domenica dalle 17.00.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp