I giudici della Corte d’Assise del Tribunale di Caltanissetta, presieduta da Roberta Serio, hanno condannato a 25 anni di reclusione il romeno ventiseienne Florin Scurtu, accusato del duplice omicidio dei fratelli La Monaca di Canicattì. Per il giovane, la Procura aveva chiesto la condanna all’ergastolo. Il duplice omicidio avvenne la sera del 14 giugno del 2020, in contrada “Deliella”, nelle campagne fra Delia e Canicattì. I fratelli Calogero e Filippo La Monaca, di 76 e 74 anni, vennero rinvenuti cadavere dopo alcune ore. Tre mesi dopo il delitto, i carabinieri arrestarono il presunto assassino che in prima battuta confessò e poi ritrattò. Nella sentenza di ieri della corte d’Assise è venuta meno l’aggravante della crudeltà che era stata invece contestata dal pubblico ministero. Nel processo, le sorelle delle vittime si erano costituite parti civili.