AGRIGENTO – Fratelli d’Italia sospende la partecipazione dei propri assessori alle riunioni di giunta e alle attività consiliari. Lo annunciano in una nota congiunta il presidente provinciale Adriano Barba e la coordinatrice cittadina Paola Antinoro, parlando apertamente di “crisi politica” e “decisione unilaterale del sindaco Miccichè” nel modificare l’assetto politico dell’amministrazione.

Giovedì è stata convocata una riunione straordinaria del partito con la presenza dell’assessore regionale Giusi Savarino, del gruppo consiliare e dei rappresentanti agrigentini per “assumere ogni decisione necessaria, nel superiore interesse della buona amministrazione”.

Nel frattempo, si registra un vero e proprio strappo all’interno della coalizione di centrodestra. Fratelli d’Italia, oggi partito guida a livello nazionale e sempre più radicato anche in città, rivendica un ruolo centrale nelle scelte politiche e non esclude scenari più netti qualora non si riapra il confronto.

