Fratelli d’Italia scende in piazza, raccolta di firme ad Agrigento e a Naro per chiedere le elezioni

Anche in provincia di Agrigento, Fratelli d’Italia scende in piazza per chiedere le dimissioni del Governo Conte e di indire le elezioni a settembre.

In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma del centro destra, Fratelli d’Italia sarà presente, nel rispetto delle prescrizioni anti covid 19, nelle seguenti piazze per la raccolta firme:

⁃ Oggi, Sabato 4 Luglio a Naro, in Piazza Cavour dalle ore 10.00;

⁃ Domani, Domenica 5 Luglio a San Leone, Agrigento, in Piazzale Giglia dalle ore 18.00.

Saranno presenti, a Naro il Presidente del locale Circolo Territoriale “Amici di Giorgia Meloni”, Francesco Augusto Canzoneri ed il Segretario, Alberto Tosto, ad Agrigento il dirigente nazionale, Calogero Pisano, il portavoce provinciale, Fabio La Felice, il coordinatore cittadino, Paola Antinoro, il vice coordinatore, Giuseppe Milano, il Presidente del Circolo Territoriale di Favara, Antonio Moscato, ed il vice Presidente, Mariagrazia Alongi, il Presidente del Circolo Territoriale di Porto Empedocle, Angelo Iacono Quarantino.

Si ricorda a tutti i cittadini che per potere firmare è necessario esibire un documento d’identità valido.