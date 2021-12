Fratelli d’Italia, Paola Antinoro nominata responsabile Dipartimento regionale professioni

Paola Antinoro, avvocato e già portavoce cittadino di Fratelli d’Italia ad Agrigento, è stata nominata dal coordinatore regionale del partito, responsabile per la Sicilia occidentale del Dipartimento delle professioni. “Compito di Paola Antinoro – spiega il coordinatore regionale Giampiero Cannella – sarà quello di costruire un rapporto ancora più stretto e sinergico tra il nostro movimento e la società civile. Giorgia Meloni è una leader in grande crescita di consensi anche nel nostro territorio e il partito vuole porsi quale interlocutore principale con le categorie e il mondo produttivo e professionale per costruire insieme un progetto di governo locale e nazionale”.

On. Carolina Varchi: “Il Dipartimento professioni in Fratelli d’Italia ha un ruolo di primissimo piano, tante sono le battaglie che abbiamo intrapreso e vinto. Non ultima l’approvazione della PDL Meloni in materia di equo compenso. Pertanto, sono particolarmente lieta che ad occupare il ruolo di responsabile regionale per la Sicilia occidentale del Dipartimento professioni sia l’amica Paola Antinoro con la quale ho condiviso percorsi di militanza e collaborazione.”

Marta Schifone responsabile nazionale Dipartimento professioni Fratelli d’Italia: “Accolgo con particolare soddisfazione la nomina dell’avvocato Paola Antinoro, a nome mio e del Dipartimento che presiedo, sono certa che il suo entusiasmo, competenza e la sua passione civile saranno d’impulso per il mondo delle professioni, specie nella terra di Sicilia che tanto lustro ha dato alle categorie libero-professionali.”

Paola Antinoro: “Grazie al prestigioso incarico regionale che mi é stato conferito continua il mio impegno in Fratelli d’Italia che da anni mi vede partecipe della realtà politica Agrigentina. In questi anni il Dipartimento è riuscito a farsi carico delle istanze provenienti da quella parte della società rappresentata dalle professioni, e a dare risposte alle stesse.

Io credo che oggi il nostro obiettivo in Sicilia debba essere duplice, da una parte quello di riuscire a cogliere e dare voce alle difficoltà che, in questo frangente socio-economico le professioni si trovano ad attraversare, dall’altro quello di dare impulso a tutte le iniziative mirate a rilanciare le attività professionali attraverso la sinergia tra professionisti ed istituzioni.

Ringrazio pertanto, il coordinatore regionale per la Sicilia occidentale Giampiero Cannella per la fiducia accordatami nel nominarmi responsabile regionale per la Sicilia Occidentale del Dipartimento nazionale delle professioni.

Il mio ringraziamento si estende anche all’On. Carolina Varchi e Marta Schifone responsabile nazionale del dipartimento professione per la stima di cui mi hanno onorata.

Ringrazio, altresì, l’amico Lillo Pisano commissario della provincia di Agrigento “

Il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Calogero Pisano: “Esprimo vivissimo compiacimento per la nomina dell’avvocato Paola Antinoro a responsabile del Dipartimento regionale professioni, sono certo che, con la preparazione e la determinazione che la contraddistinguono, saprà ricoprire al meglio l’importante incarico che il partito le ha conferito.

Faccio all’amica Paola i migliori auguri di buon lavoro”.