Qualcuno ha lasciato delle frasi ingiuriose nei confronti del sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, abbandonando sul posto anche alcune mini bombole di gas ed imbrattando dei muretti. Il primo cittadino avrebbe già denunciato l’accaduto alle Autorità preposte. “Continueremo a lavorare nella trasparenza e nell’onestà per il bene comune, seppur tra mille difficoltà, e non ci faremo piegare dalle minacce e dall’arroganza di chi prova a togliere la dignità a queste isole – ha detto il primo cittadino -. Non so quale fosse l’obiettivo di questa condotta spregevole, ma se qualcuno pensa che possa ostacolare il lavoro che stiamo portando avanti contro l’abbandono dei rifiuti o altro, si sbaglia di grosso perché otterrà solo l’effetto contrario”.

“Dal prossimo mese entreranno in funzione diverse postazioni fisse di telecamere di sorveglianza, e le rispettive centrali operative saranno gestite direttamente dalla Tenenza dei Carabinieri e dal Comando di Polizia Municipale. Il fatto che io sia disponibile ed educato con tutti, ed assuma sempre un atteggiamento istituzionale, non rispondendo a delinquenti acclarati, a gente che parla a vanvera, a persone che fanno accuse senza cognizione di causa, non significa che sia consentito fare o dire ciò che si vuole – conclude Mannino -. La tolleranza ha un limite”.