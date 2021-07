Franco Zuccalà ospite del Panathlon di Agrigento (VIDEO)

Franco Zuccalà è stato ospite della conviviale del Panathlon International di Agrigento. Un’opportunità di accogliere ed ascoltare un mostro sacro del giornalismo sportivo, e non solo.

Zuccalà, è stato giornalista della Rai dove ha ricoperto il ruolo di inviato speciale. Nella tv di stato ha lavorato per storiche trasmissioni come “La Domenica Sportiva” e “Novantesimo minuto”, ma anche per il Tg1 e molte rubriche televisive.

Un’esperienza di 60 anni al seguito della Nazionale di calcio, della Champions League e della Serie A oltre che delle sue interviste a Nelson Mandela, Henry Kissinger, Sophia Loren, Maradona, Pelè e tanti altri personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Nel corso della conviviale sono stati accolti i nuovi soci tra cui il giornalista Stelio Zaccaria.

Il Panathlon International è un Movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva, secondo il riconoscimento ufficiale del CIO, e si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli. Il termine “Panathlon”, proveniente dalla lingua greca, può essere tradotto con l’espressione “insieme delle discipline sportive”, mentre il motto “Ludis Iungit” significa “uniti dallo sport”.

Il Panathlon attua l’unità del movimento e lo dirige con l’appoggio dei club riuniti in distretti su di un territorio idealmente unico e unitariamente rappresentato. E’ aconfessionale, apartitico, senza distinzione di sesso e di razza. Non ha fini di lucro.