Francesco sta meglio, la gioia della mamma: “Lo dimettono”

“Francesco sta meglio e lo dimettono oggi”. Sono le parole della mamma del ragazzino di Agrigento che lo scorso 7 aprile ha subito un delicatissimo intervento alla testa , a Firenze. Per il dodicenne, gli agrigentini si sono mobilitati con iniziative, appelli e messaggi: amici, conoscenti, compagni di scuola, parenti, la chiesa , amici degli amici che hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia anche con una piccola donazione. “Io non ho parole- scrive la mamma- o forse ne ho tantissime solo che non riesco a metterle tutte insieme adesso. Sono passati solo due giorni dall’operazione, un intervento importante e mio figlio sta bene. Una ripresa così rapida non si è mai vista. Non ha nemmeno dolori, non riesco a crederci. Ringrazio Dio, tutte le preghiere e le benedizioni hanno salvato mio figlio. E’ giusto che anche voi tutti, come siete stati in apprensione e in preghiera per Francesco , adesso giostre ed esultate insieme a noi.”