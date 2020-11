Francesco Miccichè è il nuovo presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi

Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento, è il nuovo presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi. Lo ha eletto questa mattina l’assemblea distrettuale all’unanimità. Miccichè subentra al posto di Lillo Firetto nel Consiglio direttivo di cui fanno parte il sindaco di Sant’Elisabetta, Domenico Gueli, e l’amministratore di piano, Fabrizio La Gaipa. “Sono onorato della nomina – ha affermato Miccichè, rivolgendosi agli altri amministratori dei Comuni presenti all’assemblea -. Alcuni di voi non mi conoscono ancora, ma sono certo che saprò dimostrare le mie capacità organizzative e insieme potremo mettere in campo tanti progetti per promuovere non soltanto la Valle dei Templi ma anche l’intera area distrettuale”. “Con il neo presidente Miccichè c’è già un’ottima intesa – ha affermato La Gaipa – e potremo collaborare attivamente su tante iniziative che sono in corso e su altre che saranno avviate. L’assemblea è stata molto stimolante e densa di buoni propositi. Da subito lavoreremo alla promozione turistica dell’area del Distretto attraverso la diffusione di uno spot sulle emittenti televisive nazionali. In piena crisi sanitaria a causa della pandemia occorre continuare a promuovere la destinazione. La Regione ha mostrato di credere in questo nostro territorio e darà quel supporto finanziario necessario per investire sulla promozione, così da mantenere e far crescere il desiderio di raggiungere questo lembo di Sicilia, ricco di storia, natura, arte e cultura”.