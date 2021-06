Francesco è guarito: tutta Agrigento tira un sospiro di sollievo

Francesco è guarito. Sono parole piene di gioia che lasciano dietro le spalle un periodo non certo da ricordare per Francesco, i suoi familiari e per tutte quelle persone, tante, che lo hanno sostenuto. Francesco è il ragazzino di 12 anni di Agrigento che lo scorso 7 aprile ha subito un delicatissimo intervento alla testa , a Firenze. Per lui, gli agrigentini si sono mobilitati con iniziative, appelli e messaggi: amici, conoscenti, compagni di scuola, parenti, la chiesa , amici degli amici che hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia anche con una piccola donazione , con la preghiera e con tantissimi messaggi sui social. Francesco adesso può ritornare alla sua routine fatta di divertimento, spensieratezza, amici e serenità, di tutte quelle cose di cui un ragazzino ha diritto.