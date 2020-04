Francesco Di Mare si dimette da Commissario Lega Salvini premier

“Si chiude oggi la mia esperienza politica in seno alla Lega Sicilia per Salvini premier. Motivazioni personali, – totalmente sganciate dalle polemiche delle ultime ore sul Mes e gli Eurobond sollevate da altro soggetto politico vicino al partito – mi spingono a fare un passo indietro. Mi dimetto quindi da commissario cittadino di Agrigento, uscendo conseguentemente dal partito. E’ stato un onore ricoprire un ruolo così importante e impegnativo. Una esperienza entusiasmante che mi ha permesso di vedere la città da un punto di vista diverso. Ringrazio per la possibilità offertami il senatore e segretario regionale Stefano Candiani, il commissario provinciale Massimiliano Rosselli e gli amici con i quali ho condiviso questo cammino. Lascio un partito in crescita e con ampi margini di miglioramento. La speranza è che la Lega possa contribuire a migliorare le condizioni di vita anche in terra agrigentina”.