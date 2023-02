Francesco Buzzurro, ancora un successo per il Teatro Pirandello

Ancora un successo al Teatro Pirandello per un’ altra serata di grande musica con Francesco Buzzurro in “Un’orchestra a sei corde”. Anche per il nuovo anno il Pirandello continua a proporre spettacoli che trovano il gradimento del pubblico, sempre con l’obiettivo di presentare eventi ricercati, inconsueti e di grande eccellenza, come quello andato in scena questa sera con un “straordinario” Buzzurro.“Vedere ancora una volta il nostro teatro stracolmo ed il nostro pubblico incantato ed entusiasta é una gioia immensa ed un grande orgoglio”, commenta a caldo il Presidente della Fondazione Alessandro Patti. “All’amico Maestro Francesco Buzzurro il nostro grazie di cuore per averci regalato una serata memorabile e ricca di forti emozioni”.