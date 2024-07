Il consigliere comunale Francesco Alfano, torna a parlare dell’evento che investirà la città di “Agrigento Capitale italiana della cultura 2025” e la Sicilia nel mondo. Alfano ricorda che è stato emanato un decreto del 6 marzo scorso a firma del Presidente della Regione Siciliana e dell’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, con il quale verrà elargito un contributo al Comune di Agrigento.

“Che, all’uopo, è stato istituito presso la Presidenza della Regione uno speciale gruppo di lavoro, riservando allo stesso la prerogativa di disciplinare le modalità di erogazione della somma stanziata – si legge nella nota diffusa da Alfano – che con Decreto Assessoriale verranno assegnati 4.000.000 di euro per il 2024 e un milione di euro per il 2025 per un programma di iniziative di alto e riconosciuto valore culturale aventi come finalità obiettivi abbondantemente specificati nel suddetto decreto assessoriale, che i programmi dovevano essere presentati entro il 30 del mese di giugno scorso”.

“Chiedo se siano stati presentati i programmi entro la scadenza prevista del 30 giugno scorso, quanti e quali siano i programmi, se le iniziative riguardano la valorizzazione del patrimonio culturale, se il Comune si sia avvalso nella programmazione o se intende avvalersi per la promozione e la organizzazione delle iniziative degli uffici del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi e di quelli della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento”.