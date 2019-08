Frana il costone, paura tra i bagnanti

È successo di nuovo ed è accaduto in piena estate, quando la spiaggia era affollata di bagnanti. Un costone roccioso di falesia si è sbriciolato improvvisamente, fra le spiagge di Maddalusa e del Caos. In pochi minuti si è scatenato il panico fra i bagnanti per il forte boato e il rumore della caduta dei massi ma non si sono registrati feriti anche perché quel tratto era interdetto alla balneazione proprio per via del rischio di crolli. A documentare il crollo alcuni video amatoriali e le foto diffuse da Claudio Lombardo, presidente dell’associazione ambientalista «MareAmico» che da anni denuncia queste criticità. E quando ieri è venuta giù la falesia è stato un fuggi fuggi generale. Poteva essere una strage.

Ma per fortuna non si sono registrate vittime. Non è la prima volta che avvengono crolli di questo genere.