Foto del dentista agrigentino diventa virale

Dal virus alla viralità il passo è breve.

Così, oggi, il dentista agrigentino Giovanni Castorina si è ritrovato su numerossisime pagine dei più disparati social.

Da Bologna a Potenza, da Milano a Agrigento, Castorina ha incarnato l’esprit du temps diventando per un giorno parrucchiere al tempo del covid.

Nonostante la foto sia stata “rubata” dalla sua pagina Facebook, e lo ritragga effettivamente nella sua veste di dentista, il professionista agrigentino ha colto l’ironia e non si è scomposto. In fondo le misure di sicurezza prese nel suo studio sono utili anche per chi -come i parrucchieri- fino a oggi non doveva preoccuparsi di sicurezza.

E poi…

…anche i dentisti tagliano i capelli.