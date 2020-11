Forza posto di controllo della polizia, arrestato dopo un lungo inseguimento

Alla guida di un Suv non si è fermato all’Alt dei poliziotti, impegnati in un posto di controllo, tra Agrigento e Porto Empedocle, per verificare il rispetto del Dpcm sul Covid.

Da lì a poco è nato un inseguimento, con l’uomo al volante del mezzo, che a folle velocità ha rischiato di causare un un’incidente stradale.

L’individuo, originario di Favara, ad un certo punto ha speronato un’auto della polizia dalle parti della rotatoria di “Giunone”, nei pressi di Villaggio Mosè.

La lunga fuga dell’uomo, si è conclusa in territorio di Favara, dove è stato bloccato e arrestato dai carabinieri di Agrigento e Favara, e dagli agenti delle sezioni Volanti di Agrigento e Porto Empedocle.