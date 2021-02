Forza Italia, nuove adesioni nell’agrigentino

Nuove adesioni a Forza Italia nella zona del Belìce: a Montevago hanno aderito al partito i consiglieri comunali Silvia Campagnaro, Francesco Russo e l’assessore Carlo Pendola e a Santa Margherita Belìce l’assessore Francesco Sciara. Lo fa sapere in una nota la deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo, commissario provinciale di Forza Italia Agrigento.

“Esprimo soddisfazione – dichiara La Rocca Ruvolo – per le nuove adesioni a Montevago e a Santa Margherita Belìce, il partito comincia a strutturarsi anche in una parte della provincia dove ad oggi non è abbastanza radicato. Mi auguro ci siano nuove adesioni in tutti i comuni dell’Agrigentino, stiamo già raccogliendo la disponibilità di cittadini, amici, operatori politici che cercano un punto di riferimento politico moderato. L’obiettivo è quello di far crescere il partito nella nostra provincia, con il collega deputato Riccardo Gallo stiamo lavorando in maniera coordinata e coesa perché questo possa accadere. Noi ci siamo, ci stiamo impegnando per i nostri territori, il rapporto con l’Assemblea regionale siciliana e il governo regionale è forte. Il mio e il nostro impegno è quello di essere portavoce delle istanze del territorio”.