Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, insieme alla coordinatrice provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, esprimono piena solidarietà e sostegno al sindaco di Camastra, Dario Gaglio, vittima di gravi atti di intimidazione.

Gallo e La Rocca Ruvolo hanno dichiarato: “Rinnoviamo la nostra stima e fiducia al sindaco Gaglio, e siamo convinti che continuerà con determinazione il proprio impegno a servizio della comunità. Purtroppo, in Sicilia, l’ambito politico e amministrativo è ancora soggetto a tentativi di condizionamento che, respinti, si trasformano in minacce e atti intimidatori. Il sindaco Gaglio possiede tutte le qualità umane e le competenze necessarie per reagire e proseguire il proprio cammino con ancora maggiore determinazione verso obiettivi di eccellenza”.

Questa manifestazione di solidarietà sottolinea l’importanza della difesa della libertà e dell’incolumità degli amministratori locali nel perseguire il bene della propria comunità.