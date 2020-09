Forza Italia conferma l’espulsione di Giorgia Iacolino

Dopo qualche ora dalla presentazione delle liste per le elezioni comunali di Agrigento, apprendo che la consigliera uscente Giorgia Iacolino, si dichiara militante in Forza Italia. Peccato però che durante il suo mandato non faceva parte del gruppo consiliare di Forza Italia, salvo pretendere in questi ultimi giorni una candidatura blindata, questo è quanto dichiara la coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone. La lista di Forza Italia a cui si è lavorato da mesi è sempre stata aperta a tutti, nella convinzione indiscutibile che la competizione elettorale deve garantire il principio delle pari opportunità. Non sono mai stati accettati cartelli precostituiti che potessero privilegiare alcune candidature a scapito di altre.

La pretesa di essere inserita nella lista unitamente ad altri soggetti che concorressero esclusivamente alla sua elezione avrebbe determinato un generale malumore, tale da determinare il ritiro di tutte le altre candidature, mettendo così a rischio la presentazione della lista del partito di Forza Italia.

In barba alla coerenza politica, la Iacolino ha trovato collocazione in un altro schieramento politico, che peraltro le ha assicurato una poltrona da Assessore. Vale la pena sottolineare, conclude la coordinatrice, che la sua individuazione ad Amministratore determina ancora volta una situazione di privilegio rispetto ad altri candidati, cosa che Forza Italia non ha acconsentito, limitandosi a designare assessori esterni alla lista presentata. Pertanto, sarebbe opportuna l’immediata espulsione dal partito, considerato la sua scelta di candidarsi con la lista civica di Lillo Firetto.

La coordinatrice regionale di Azzurro Donna

Maria Antonietta Testone