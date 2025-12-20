Il Gruppo di Forza Italia al Libero Consorzio Comunale di Agrigento esprime soddisfazione per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che prevede l’incremento delle ore lavorative per i dipendenti part-time della ex Provincia.

In una nota stampa, il gruppo azzurro sottolinea l’importanza del provvedimento approvato nell’ultima seduta del Consiglio, definendolo un risultato atteso e significativo, capace di restituire dignità lavorativa e serenità economicaai dipendenti coinvolti e alle loro famiglie.

A firmare la nota sono i consiglieri Domenico Scicolone, vicepresidente con delega alle Risorse umane, Alessandro Grassadonio e Giovanni Cutrera, che parlano di un risultato storico, frutto di un percorso avviato da diversi anni, anche durante la fase commissariale dell’ente.

I tre consiglieri di Forza Italia rivolgono inoltre un ringraziamento al presidente Pendolino, per aver condiviso e sostenuto la questione del personale part-time, accompagnando l’iter che ha portato all’incremento dell’orario fino a 34 ore settimanali, al termine di un lungo e complesso lavoro tecnico sul bilancio dell’ente.

Un provvedimento fortemente sostenuto dal Gruppo di Forza Italia, che – si legge nella nota – contribuirà finalmente a garantire maggiore stabilità economica, tutele occupazionali e una condizione di lavoro più dignitosa per il personale interessato.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp