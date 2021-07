Forum acqua pubblica: “Da Agrigento una lezione di democrazia.”

Si è formalmente costituita l’azienda speciale consortile che gestirà il servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento. “Un risultato storico- commenta il Forum siciliano dei movimenti per l’Acqua e i Beni Comuni- dopo anni di malversazioni e illegalità della gestione privata di Girgenti Acque. I cittadini hanno pagato a caro prezzo in termini di servizio, tariffe, inquinamento ambientale e soprattutto etico e morale un sistema che oggi è finalmente e speriamo definitivamente tramontato. Il Forum siciliano dei movimenti per l’Acqua e i Beni Comuni- ha promosso e sostenuto con forza la costituzione di un ente di diritto pubblico per la gestione del servizio idrico; l’AICA, l’azienda idrica dei comuni agrigentini, sarà la prima azienda speciale a livello di Ambito in Sicilia ed in Italia a rispettare l’esito dei referendum del 2011 sull’Acqua Bene Comune ed il dettato della legge regionale 19 del 2015 che recita che sull’Acqua non si può fare profitto. Nel ringraziare tutti i sindaci che all’interno della Assemblea Territoriale Idrica hanno sposato e sostenuto la nostra stessa prospettiva a partire dalla presidente Francesca Valenti, auguriamo ai componenti del C. d. A. e al presidente e vice presidente dell’assemblea dell’AICA un buon lavoro. Siamo ben consapevoli del fatto che non saranno poche le difficoltà da affrontare ma la governance del nuovo soggetto gestore avrà dalla sua il contributo di partecipazione e controllo democratico dei cittadini e del Forum siciliano nelle sue straordinarie e combattive articolazioni territoriali. L’AICA dovrà funzionare ed essere efficace, efficiente, economica e trasparente. L’auspicio è che l’esempio di Agrigento sia presto seguito dalle altre ATI siciliane.”