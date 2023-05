Fortitudo verso la prima dei playoff: maxischermo per assistere alla sfida

Sotto lo slogan “E sarà bellissimo”, considerate le numerose richieste pervenute e la voglia del “popolo” di assistere insieme alla prima gara dei playoff della Fortitudo Agrigento, i tifosi si organizzano. Un maxi schermo sarà allestito per assistere alla sfida Vanoli Cremona- Fortitudo Moncada, il prossimo 13 maggio, inizio 20:30, nella sede dello Juventus Club Valle Dei Templi, in Via XXV Aprile, 212 Agrigento, a cura della Fortitudo Family.

Il tifo ci sarà anche a distanza.