Fortitudo verso il derby contro Parlermo, il coach: “ un avversario di qualità “

La Fortitudo Agrigento domenica affronterà al PalaMoncada la Green basket Palermo. La partita si giocherà a porte chiuse. Il derby si disputerà domenica 24 gennaio alle 18:00.

La gara, come di consueto, è stata presentata da coach Michele Catalani.

“Torniamo al PalaMoncada per disputare il derby che vale la prima giornata del ‘gironcino’ di ritorno ed affrontiamo Palermo in una gara che dovremo approcciare col massimo dell’attenzione. La squadra di coach Mazzetti è una formazione di buon livello e non ho intenzione di soffermarmi sull’attuale posizione in classifica; è un’avversaria con qualità tecniche e stazza fisica che, soprattutto dopo il recente innesto del play Di Marco, è in crescita. Per strappare la vittoria dovremo essere bravi ad impedire di imporre il loro gioco, leggere bene la gara e giocare con ritmo ogni singolo possesso”. Leggi anche: Fortitudo a “5 stelle”. Giro di boa con primato e nuovo derby contro Palermo