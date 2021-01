Fortitudo travolgente: al PalaMoncada fa suo il derby contro Torrenova 96 a 83

di Michele Bellavia

Dopo il blitz di Bologna, la Fortitudo Agrigento torna vincente anche in casa e supera la Fidelia Torrenova –squadra sorpresa delle ultime due giornate – con il punteggio di 96 a 83. I biancazzurri dominano a rimbalzo, soprattutto difensivo (35), sfruttano uneccellente approccio alla gara eprimeggiano al tiro rispetto agli avversari (59% dall’arco) grazie aduna prova maiuscola di Grande (20 punti) seguito da Chiarastella (19 punti e 13 rimbalzi), Veronesi (18), Rotondo (17) e Saccaggi (11). Alla Fidelia Torrenova non sono bastati i punti messi a segno dai suoi uomini di punta Di Viccaro (17), Klankis (16), Gloria (14) e Bolletta (11). Quintetto classico per coach Catalani conGrande, Saccaggi, Veronesi,Chiarastella e Rotondo; coachCondello risponde con Galipò, Lasagni, Di Viccaro, Klankis e Gloria.Primo quarto dai ritmi altissimi:Veronesi ha la mano calda e i biancazzurri piazzano subito un mini-break (18 – 8); gli ospiti ricuciono lo strappo in un amen (18 – 14) grazie a un ottimo Klankis, ma lo sprint finale della prima frazione è dei biancazzurriche chiudono avanti (29 – 20). Nel secondo quarto, Agrigento mantiene salda l’inerzia del match: Veronesi e Grande sono micidiali dall’arco,circostanza che consente di incrementare continuamente il vantaggio sugli ospiti e andare negli spogliatoi con un buon margine (57 – 41).

Nel terzo quarto Agrigento allunga ulteriormente toccando il massimo vantaggio a metà frazione (+23); sembra fatta, ma la Fidelia Torrenova, grazie ad un paio di triple di DiViccaro non molla ricucendo lo strappo fino al -15 con cui chiude alla terza sirena (79 – 64). Nell’ultima frazione si va avanti a strappi senza particolari colpi di scena e i biancazzurri, in pieno controllo, chiudono agevolmente la pratica.Adesso c’è l’ultimo appuntamento fuori casa: nell’anticipo della 7ᵃ giornata, il 16 gennaio, i biancazzurri saranno di scena alla PalestraComunale di Bernareggio per il bigmatch contro la Vaporart.