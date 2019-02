Fortitudo ti presento il tuo avversario: Remer Treviglio

di Michele Bellavia

La Fortitudo Agrigento di coach Franco Ciani, nell’anticipo della 22^ giornata del campionato di A2 di pallacanestro trasmesso in diretta su Sportitalia alle ore 12, è di scena sul parquet di Treviglio contro la Remer.

I biancazzurri, ancora privi di Giacomo Zilli, sono reduci dalla vittoria di Cassino e se la vedranno contro l’ottima compagine allenata da coach Adriano Vertemati. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 24 punti in classifica, ma i lombardi hanno lo scontro diretto a favore dopo essersi imposti all’andata con il punteggio di 91 a 83.

Il PalaFacchetti finora è stato avaro di soddisfazioni per gli uomini di coach Franco Ciani: nessuna vittoria nelle ultime due stagioni; i biancoblù trevigliesi hanno sempre avuto vita facile (81 a 57 nella stagione 2016/17 e 82 a 76 in quella 2017/18).

Vincere contro una diretta concorrente per un posto ai playoff, dunque, oltre a rappresentare uno snodo cruciale della stagione, sarebbe anche una bella iniezione di fiducia per le prossime sfide.

Qui Treviglio: Osare si può

Treviglio nelle ultime ore ha cambiato pelle effettuando un paio di operazioni di mercato in entrata e in uscita: in entrata, c’è stato l’innesto di Davide Reati, classe ’88, esterno in grado di ricoprire più ruoli (ottimo tiratore) e di grande esperienza in questa lega; le operazioni in uscita hanno riguardato Celis Taflaj (scambiato con Reati) e Jamal Olasewere rientrato negli Stati Uniti per la riabilitazione post intervento al ginocchio.

Ad ogni modo, la Remer è una squadra ben allenata che gioca un’ottima pallacanestro fatta di veloci transizioni, tagli e tiri da tre punti soprattutto se gioca con un quintetto piccolo, ma è in grado altresì di aprire il campo sfruttando le capacità del suo “centro totem” Jacopo Borra. Quest’ultimo sta disputando la miglior regular season di sempre con oltre 10 punti di media e quasi 10 rimbalzi (5° miglior rimbalzista del girone ovest).

Le statistiche evidenziano l’ottavo attacco del girone ovest con la media di 81.2 punti, mentre in difesa la media punti subita è di 80.4; buona la circolazione della palla (quinta per assist con 15.6 di media).

The Ballbuster: Andrea Pecchia

Tra le migliori ali piccole della Lega 2, Andrea Pecchia, classe ’97, è un giocatore che ha un’abilità straordinaria nel gestire l’attacco in contropiede, non esita a “sporcarsi” i gomiti nella battaglia a rimbalzo (7.7 a partita), a tuffarsi per una palla vagante (1.8 palle recuperate) ed è sempre pronto a metterci la faccia. Attualmente mette a referto 13.8 punti di media conditi da 3.7 assist.

Probabile starting line-up: Caroti, Roberts, Pecchia, Nikolic, Borra.