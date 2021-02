Fortitudo si riparte. Contro la Pallacanestro Crema per riprendere il cammino

Riparte il cammino della Fortitudo Agrigento. Dopo il caso di positività al Covid 19 riscontrato su uno dei giocatori che ha comportato lo stop forzato e il rinvio a data da destinarsi del match contro la Sangiorgese, i biancazzurri hanno ripreso la preparazione in vista dell’impegnativa trasferta di domenica 7 febbraio sul parquet del PalaCremonesi contro la Pallacanestro Crema, match valido per la 3ᵃ giornata di ritorno della regular season del campionato di B di pallacanestro, girone B1.

Con gli uomini di coach Catalani spettatori involontari, l’ultimo turno di campionato ha consentito alle immediate inseguitrici, Bernareggio e Crema, di riagganciare a quota 12 punti sia la Fortitudo Agrigento, che il Bologna Basket 2016. Quest’ultimo, impegnato in trasferta a Torrenova, aveva l’occasione di portarsi al comando in solitaria, ma ha dovuto cedere il passo a un’indomita Fidelia al termine di una partita ricca di emozioni e conclusa dopo quattro tempi supplementari.

Ad ogni modo, l’impegno contro la compagine agli ordini di coach Eliantonio è di quelli insidiosi: i rosanero, infatti, già nel match di andata, lo scorso 13 dicembre al PalaMoncada, si sono imposti con il punteggio di 85 a 76; hanno ottime individualità inserite in un’eccellente organizzazione di gioco in grado di impensierire qualunque avversario e, oltre tutto, si sono anche rafforzati con un innesto di spessore come l’esterno classe ’96 Tommaso Bianchi che aveva iniziato la stagione a Scafati.

Nonostante l’attacco sia tra i meno prolifici (74.3), la difesa è la migliore del girone (69.4), circostanza che può rappresentare un problema per i biancazzurri che, non a caso, sono usciti sconfitti dal confronto sia con Crema che con Ragusa, ovvero le due formazioni più organizzate a livello difensivo. Probabile starting five: Montanari, Del Sorbo, Trentin, Venturoli, Arrigoni.

Michele Bellavia