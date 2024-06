Con un post sul suo profilo Instagram, Alessandro Sperduto saluta la Fortitudo Agrigento. L’esterno romano, classe 2000, ha chiuso la stagione da “rookie” viaggiando oltre i 14 punti di media. Anche Jakob Polakovich lascia la squadra biancazzurra. Sui social ha postato “goodbye” con sfondo la foto dell’esterno del PalaMoncada, chiuso e al buio. Ala-centro di 206 cm è nato a Grand Rapids(MI) e ha giocato, prima di arrivare in casa Fortitudo, per il Southern Indiana Screaming Eagles nell’ NCAA con una media di 12.8 sotto canestro e di 12 punti a partita. Ora, dopo la retrocessione in b, l’obiettivo principale è mantenere viva la Fortitudo, nonostante il futuro della squadra sia ancora incerto.

La Fortitudo ripartirà da Cristian Mayer e Albano Chiarastella. Mayer, direttore sportivo, ha ricevuto diverse proposte che sembra non considererà per rimanere con i colori biancazzurri. Chiarastella, il capitano della squadra, resterà sotto contratto, rappresentando un tassello fondamentale per la ricostruzione del team.