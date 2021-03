Fortitudo rullo compressore, a Vigevano vittoria 75-80

Super vittoria di Agrigento che stende in maniera prepotente la big Vigevano con una prova di forza e di solidità. 75-80 il punteggio finale con il quale la squadra di Catalani ottiene la terza vittoria consecutiva della seconda fase del campionato di Serie B girone B1. Due punti importantissimi contro un diretta antagonista con una super difesa in perfetta linea con le precedenti prestazioni, a riprova del percorso di crescita e di maturazione che sta avvenendo grazie a coach Catalani. Dopo il primo quarto chiuso sul 20-22, arriva il sorpasso di Vigevano che conduce fino alla pausa. A rientro Agrigento mette la freccia e la porta a casa. Uomo della partita Paolo Rotondo 20 punti. All’appello rispondono presente i soliti Grande (16), Veronesi (14), Saccaggi (10) e Chiarastella (10). Ora testa alla fase finale di Final Eight: venerdì 2, sabato 3, domenica 4 aprile 2021.

Elachem Vigevano 1955 – Moncada Energy Group Agrigento 75-80 (20-22, 21-17, 20-21, 14-20)

Elachem Vigevano 1955: Maurizio Tassone 14 (3/5, 2/8), Federico Passerini 12 (1/2, 3/10), Stefano Borsato 12 (2/4, 2/6), Andrea Mazzucchelli 11 (3/5, 1/3), Filippo Rossi 11 (3/6, 1/5), Mario Bevilacqua 7 (2/3, 1/3), Gianluca Giorgi 6 (3/6, 0/0), Fabio Bugatti 2 (0/0, 0/4), Valerio Cucchiaro 0 (0/1, 0/1), Victor Kahnt 0 (0/0, 0/0), Raffaele Rosa 0 (0/0, 0/0), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 – Rimbalzi: 27 9 + 18 (Gianluca Giorgi 9) – Assist: 24 (Filippo Rossi, Gianluca Giorgi 6)

Moncada Energy Group Agrigento: Paolo Rotondo 20 (9/12, 0/0), Alessandro Grande 16 (2/3, 2/3), Giovanni Veronesi 14 (2/3, 2/4), Albano Chiarastella 10 (5/8, 0/2), Andrea Saccaggi 10 (3/5, 1/6), Mait Peterson 5 (2/3, 0/1), Giuseppe Cuffaro 3 (0/1, 1/1), Cosimo Costi 2 (1/1, 0/1), Giovanni Ragagnin 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 36 4 + 32 (Albano Chiarastella 9) – Assist: 19 (Alessandro Grande 7)