Fortitudo: Riflessioni a margine della campagna abbonamenti

La campagna acquisti della Fortitudo è ancora in pieno svolgimento, ma nel frattempo, la Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato il calendario: la Fortitudo, anche quest’anno, debutta in casa il prossimo 6 ottobre contro la Junior Casale Monferrato.

Il primo derby è in casa contro Trapani alla quinta giornata, seguito da quello fuori casa contro l’Orlandinaalla sesta.

La società ha dato anche avvio alla campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020.

“Fortitudo Amore Mio” è stato scelto come richiamo per i tanti appassionati e sostenitori del principale club cestistico agrigentino, affinché, anche per questa stagione, il loro supporto non venga mai meno.

Al di là degli slogan, appare più che mai evidente l’esigenza di incrementare la quota dei propriaficionados.

Ciò è motivato da diverse ragioni: è vero, l’intentoprincipale rimane quello di riempire il PalaMoncada in ogni ordine di posto, ponendo le basi per la creazione del“fattore campo” e di quell’atmosfera infuocata in grado di condizionare mentalmente le formazioni ospiti.

C’è anche poi, l’elevata competitività della Lega 2, il cui livello di professionalità e spettacolarità è ormai cosìconsolidato da tenere testa alla Lega A.

Infine, c’è lo sforzo economico della società in vista della creazione di un roster ambizioso in grado di ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Alla luce di tutto questo, dunque, è necessario stimolareun orgoglio biancazzurro sempre più forte, trasformando così il pubblico nel primo azionista della società.