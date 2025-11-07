Domenica la Moncada Energy prova a rialzarsi dopo un avvio complicato. Mercoledì il derby con la Siaz in un turno chiave per la salvezza. Intanto la società rompe il silenzio con una nota ufficiale.

La Moncada Energy Agrigento si prepara a una settimana decisiva. Dopo il pesante avvio di stagione, la squadra biancazzurra tornerà in campo domenica 9 novembre a Vicenza contro la S4 Energia, formazione solida che in casa ha già battuto la seconda e la terza della classifica e perso di soli quattro punti con la capolista. Un impegno difficilissimo per un’Agrigento ancora in cerca di identità e risultati.

Il calendario non concede tregua. Mercoledì 12 novembre al PalaMoncada andrà in scena il derby con la Siaz Basket Piazza Armerina, una sfida che vale doppio in chiave salvezza. Gli ospiti avranno un giorno in più di recupero, avendo anticipato la loro gara a sabato, e arriveranno ad Agrigento con grande fiducia avendo già battuto la seconda e la terza della classifica e perso di soli quattro punti con la capolista.

È una partita fondamentale — bisogna sottolinearlo — perché in quella giornata tutte le dirette concorrenti avranno impegni proibitivi: Fidenza andrà a Montecatini, Casale affronterà la capolista e Bakery Piacenza sarà sul campo di Vicenza. Agrigento deve assolutamente approfittarne.

Il successivo turno, in programma sabato 16 novembre contro Orzinuovi, completerà un trittico che potrebbe indirizzare la stagione. Mentre Lumezzane, altra rivale in zona playout, nei prossimi tre impegni non incrocerà squadre “inguaiate”, Agrigento dovrà cercare di invertire il trend e ritrovare serenità e fiducia.

Nel frattempo, la società ha deciso di rompere il silenzio con una nota ufficiale:

“Siamo pienamente consapevoli della fase complessa e dei risultati negativi che hanno caratterizzato questo avvio di stagione. Proprio per questo motivo, la società tutta si sta adoperando con l’obiettivo di invertire la rotta e restituire alla squadra fiducia, equilibrio e competitività, così come il pubblico biancazzurro merita. Tutto l’ambiente, dallo staff tecnico ai giocatori, sta lavorando incessantemente per uscire da questa situazione”.

Un messaggio chiaro, rivolto ai tifosi, per chiedere unità e sostegno in un momento delicato. La speranza è che la trasferta di Vicenza possa rappresentare il punto di ripartenza di una squadra che, con orgoglio e compattezza, vuole tornare a far battere il cuore del PalaMoncada.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp